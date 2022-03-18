Зеленский: Спасательные работы в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра будут продолжены

Спасательные работы на месте подрыва оккупантами Драматического театра в Мариуполе будут продолжены, несмотря на обстрелы. Об этом заявил в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы скрывались от обстрелов, использовали его как укрытие. Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, при всех сложностях мы будем продолжать спасательные работы», - сказал он.



Зеленский также сообщил, из Мариуполя удалось спасти уже более 35 тысяч человек.



Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что из бомбоубежища в подвале здания Драматического театра в Мариуполе удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 неизвестна.



16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу в центре Мариуполя на Драматический театр, где скрывались потерявшие дома местные жители.