Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Спасательные работы в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра будут продолжены

18 марта 2022, 16:00

Зеленский: Спасательные работы в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра будут продолжены

Спасательные работы на месте подрыва оккупантами Драматического театра в Мариуполе будут продолжены, несмотря на обстрелы. Об этом заявил в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы скрывались от обстрелов, использовали его как укрытие. Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, при всех сложностях мы будем продолжать спасательные работы», - сказал он.

Зеленский также сообщил, из Мариуполя удалось спасти уже более 35 тысяч человек.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что из бомбоубежища в подвале здания Драматического театра в Мариуполе удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 неизвестна.

16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу в центре Мариуполя на Драматический театр, где скрывались потерявшие дома местные жители.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
10:54
Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
все новости
16:16
У Зеленского заверили, что на переговорах с РФ отстаивают «каждую запятую»
16:03
Выступление Путина прервали в телетрансляции, включив Газманова
16:00
Зеленский: Спасательные работы в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра будут продолжены
15:12
Авдеевку обстреляли, есть погибшие
14:58
Отсрочку мобилизации в «ДНР» буде рассматривать специальная «комиссия»
14:19
«Европейский путь Украины начался». Зеленский и президент Еврокомиссии провели переговоры
13:42
Путин назвал «нереалистичными» предложения Украины на переговорах
13:34
С начала российского вторжения войск в Киеве погибли более 200 человек
13:00
В Луганске выдают тела. Переговоры РФ и Украины. Дайджест НД за день ►
12:59
Около 1300 человек остаются под завалами Драмтеатра в Мариуполе, их поиски продолжаются
12:25
За сутки оккупанты обстреливали 11 населенных пунктов на Донетчине, есть погибшие и раненые
12:21
«Запустить это уже нельзя». «Азовсталь» полностью разбомблена, заводы не работают — заммэра Мариуполя
11:28
Польша представит идею миротворческой миссии в Украине
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
10:34
Россия ударила ракетой по Краматорску: есть жертвы и разрушения
все новости
ВИДЕО
В Луганске выдают тела. Переговоры РФ и Украины. Дайджест НД за день ►
18 марта, 13:00
Обломки ракеты упали на многоэтажку в Киеве, пострадали люди
17 марта, 07:51
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
16 марта, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция