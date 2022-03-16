Россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где скрываются сотни людей

Фото: телеграм-канал «Мариуполь сейчас»

Российские войска сбросили сверхмощную бомбу в центре Мариуполя на Драматический театр, где скрывались потерявшие дома местные жители. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.



«Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов», - сказано в сообщении.



Отмечается, что после бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. Этот театр был пристанищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя. В театре скрывалось около тысячи местных жителей. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми. В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых.



«Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать», - заявил экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута.