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Эвакуация: Из Луганской области сегодня вывезли 700 человек

Обновлено
19 марта 2022, 17:40

Эвакуация: Из Луганской области сегодня вывезли 700 человек

Сегодня, 19 марта, в рамках гуманитарного коридора около 700 человек смогли выехать из «горячих точек» Луганской области.

«Из Попасной выезжали с перерывами, поскольку россияне нарушали "режим тишины" – были обстрелы», – сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что также в автобусах перевозили раненых жителей Попасной и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Из Северодонецка эвакуированы 160 человек, из Лисичанска – 160 человек, из Рубежного – 30 человек и из Попасной 302 человека. Также люди эвакуировались своим транспортом (информация уточняется).

«Пять фур с гуманитаркой въехали в область. Завтра будут раздавать помощь в громадах», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта, во время эвакуации людей из Попасной россияне открыли огонь по автобусу. Обошлось без пострадавших.

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Эвакуация
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Луганская область Попасная

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