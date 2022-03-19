Эвакуация: Из Луганской области сегодня вывезли 700 человек

Сегодня, 19 марта, в рамках гуманитарного коридора около 700 человек смогли выехать из «горячих точек» Луганской области.



«Из Попасной выезжали с перерывами, поскольку россияне нарушали "режим тишины" – были обстрелы», – сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что также в автобусах перевозили раненых жителей Попасной и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.



Из Северодонецка эвакуированы 160 человек, из Лисичанска – 160 человек, из Рубежного – 30 человек и из Попасной 302 человека. Также люди эвакуировались своим транспортом (информация уточняется).



«Пять фур с гуманитаркой въехали в область. Завтра будут раздавать помощь в громадах», – отмечается в сообщении.



Как сообщалось, 17 марта, во время эвакуации людей из Попасной россияне открыли огонь по автобусу. Обошлось без пострадавших.