В Драмтеатре Мариуполя, на который россияне сбросили бомбу, погибли 300 человек

В результате бомбардировки российским самолетом в мариупольском Драмтеатре погибло около 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



«От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном», - говорится в сообщении.

16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу в центре Мариуполя на Драматический театр, где скрывались потерявшие дома местные жители.



18 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе.