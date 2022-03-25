Пушилин поменял «министра доходов и сборов ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил «министра доходов и сборов» Евгений Лавренов. На его место назначен Алексей Рудаков, до этого занимающий руководящий пост в «таможенной службе» незаконного формирования.



По словам Пушилина, Лавренов будет задействован «на другом фронте». Какую именно должность займет бывший «министр доходов» в «ДНР» не называют.



Лавренова поставили на должность «министра доходов ДНР» после убийства главы «ДНР» Александра Захарченко в 2019 году. При Захарченко он являлся начальником «управления администрации главы ДНР по промышленности». По неподтверждённой информации в сети, Лавренов родился в 1979 году в Никополе Днепропетровской области. После оккупации части Донбасса боевиками активно способствовал захвату промышленных объектов и их «регистрации» в «ДНР».