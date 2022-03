Три члена делегации на переговорах Украины и РФ были отравлены химическим оружием — Bellingcat

Группа журналистов-расследователей Bellingcat заявляет, что три члена делегации, участвовавшей в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта, испытали симптомы, характерные для отравления химическим оружием. Одним из пострадавших был российский бизнесмен Роман Абрамович.



Абрамович, вместе с другим российским предпринимателем, участвовал в переговорах вместе с депутатом Верховной Рады Рустемом Умеровым. Переговоры днем 3 марта проходили на украинской территории и продолжались примерно до 10 часов вечера.



Трое членов переговорной группы вернулись в квартиру в Киеве поздно вечером и почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не ослабевали до утра.



На следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов по пути в Польшу, а затем в Стамбул, чтобы продолжить неформальные переговоры с российской стороной. Расследователя Bellingcat попросили помочь обеспечить проведение экспертизы специалистами по химическому оружию.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J