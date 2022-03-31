Переговоры Украины и России возобновятся 1 апреля в онлайн-формате

Переговоры с российской делегацией возобновятся 1 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.



«На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса», — рассказал он.



При этом Ахарамия выразил надежду, что после этого будет встреча президентов двух стран. В то же время, по его словам, Украина настаивает, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси.

На переговорах в Стамбуле 29 марта Украина передала России предложения о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности. Предложения предполагают провозглашение Украины государством вне военных блоков, но с международнозправовыми гарантиями. Также предполагается возможность вступления в ЕС. Предлагается решать вопрос ОРДЛО и Крыма путем дальнейших переговоров, а не военным путем.



Президент Владимир Зеленский назвал позитивными сигналы с переговорной площадки с Россией, однако, по его словам, эти сигналы «не заглушают разрывов российских снарядов».



