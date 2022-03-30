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Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов

30 марта 2022, 00:09

Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов

Президент Владимир Зеленский назвал позитивными сигналы с переговорной площадки с Россией, однако эти сигналы «не заглушают разрывов российских снарядов».

«Можно назвать позитивными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов», — сказал Зеленский в видеообращении во вторник.

По словам президента, в Украине видят все риски и не видят оснований доверять словам, которые звучат от тех или иных представителей государства-агрессора.

«Украинцы не наивные люди, они научились за эти 34 дня вторжения и за прошедшие 8 лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату, фактам. Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, которая действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для государства, для суверенитета», — сказал он.

Зеленский добавил: «Российские войска должны оставить оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это четкие принципы, четкое видение возможного результата».

Президент также обратился к тем, кто распространяет в социальных сетях информацию о якобы потере Украиной суверенитета.

«А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, что это уже факты [потеря суверенитета], хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве, воюем за нашу свободу, потому какие-либо решения, которые имеют значение для нашего народа, должны приниматься не одним человеком, ни группой людей с какими-либо политическими взглядами, а всем нашим народом», — подытожил он.

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