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Семьи с детьми, пострадавшие из-за войны, смогут получить денежную помощь

31 марта 2022, 11:42

Семьи с детьми, пострадавшие из-за войны, смогут получить денежную помощь

Многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью, пострадавшие из-за войны, имеют право на получение финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Программа осуществляется Минсоцполитики совместно с ЮНИСЕФ.

Помощь могут получить семьи, имеющие троих и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки, и семьи, имеющие двух и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Заявку будут рассматривать специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры, сообщения о решении посылают в СМС.

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 200 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек, выплата пособия за три месяца производится единовременно.

По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на утро 31 марта, в Украине 148 детей погибли и 232 ранены в результате полномасштабных боевых действий российских войск.

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