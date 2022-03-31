Из-за войны России против Украины погибли 148 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 148 детей, ранены 232 ребенка. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«По данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 148 детей и пострадали 232 ребенка», - сообщила она.



Омбудсвумен уточнила, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно, поскольку в некоторых украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.