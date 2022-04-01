Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские войска обстреляли ракетами с территории Крыма населенный пункт в Одесском районе. Есть пострадавшие в результате обстрела.



Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в видеообращении, опубликованном в телеграм.



«Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли», — заявил Марченко.

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