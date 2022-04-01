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Городской голова Рубежного перешел на сторону оккупантов

01 апреля 2022, 22:46

Городской голова Рубежного перешел на сторону оккупантов

Городской голова Рубежного Сергей Хортив перешел на сторону российских оккупантов и группировки «ЛНР». Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Хортив был избран мэром Рубежного в 2015 году.

Он заявил, что война в Украине — это «результат политики Европы, Америки, которая сейчас привела к массовому кровопролитию и убийству людей».

Хортив заявил, что российские оккупанты якобы «спасают женщин, стариков и детей».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Луганской области двух городских военных администраций — в Кременной и Рубежном. Кременная и Рубежное находятся под Северодонецком — областным центром Луганской области, который пытается захватить группировка «ЛНР» при поддержке вооруженных сил России. Город Рубежное длительное время подвергался обстрелам и бомбардировкам со стороны российских оккупантов.

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