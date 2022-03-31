Зеленский распорядился создать военные администрации в Кременной и Рубежном

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Луганской области двух городских военных администраций — в Кременной и Рубежном. Об этом сообщается на сайте главы государства.



В докуенте Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской облгосадминистрации поручено «осуществить <...> мероприятия, связанные с образованием военных администраций» в этих городах.



Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Кременная и Рубежное находятся под Северодонецком — областным центром Луганской области, который пытается захватить группировка «ЛНР» при поддержке вооруженных сил России.