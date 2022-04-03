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«На нашей земле побывало концентрированное зло». Зеленский — о преступлениях российских военных в Буче

03 апреля 2022, 22:34

«На нашей земле побывало концентрированное зло». Зеленский — о преступлениях российских военных в Буче

Президент Владимир Зеленский прокомментировал убийства российскими военными мирных жителей Бучи и других населенных пунктов Киевсской области, о которых стало известно после их освобождения.

«На нашей земли побывало концентрированное зло», — подчеркнул Зеленский в видеообращении в воскресенье.

«Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Заминированная территория. Заминированные даже тела убитых! Повсеместные последствия мародерства. На нашей земли побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры, которые называют себя армией и которые заслуживают только смерть после того, что они сделали», — рассказал он.

После этого он обратился к матерям российских содат. «Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием», — сказал президент.

Он подчеркнул, что хочет, «чтобы все руководители России увидели, как выполняются их приказы». «Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, лежащих на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям. Вот так сейчас будет восприниматься русское правительство. Это ваш образ», — заявил Зеленский.

Также президент заявил о создании в Украине специального механизма правосудия для расследования преступлений российских оккупантов. По его словам, суть этого механизма — совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей.

По словам Зеленского, «этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые каким — либо образом участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей».

Отдельно Зеленский упрекнул бывших канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Николя Саркози и пригласил их посетить Бучу, чтобы «увидеть, к чему привела политика уступок России».

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.

В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

C территории Киевской области, освобожденной от российских войск, уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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Ирпень Буча Гостомель
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