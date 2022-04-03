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Из освобожденных городов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей

03 апреля 2022, 21:43

Из освобожденных городов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей

C территории Киевской области, освобожденной от российских войск, уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Тела жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами», — отметила она.

По ее словам, в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.

По словам генпрокурора, на освобожденных территориях Киевщины — важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ: «Это ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать извергов».

Венедиктова отметила, что вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативников Нацполиции.

В эти группы привлекают инспекторов-криминалистов, взрывотехников, кинологов, судебно-медицинских экспертов или врачей. Впереди всегда саперы ГСЧС, потому что, по словам генпрокурора, российские военные заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, а "растяжки" есть даже на телах убитых местных жителей.

Для проведения следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров.

Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области.

В дальнейшем Офис генпрокурора увеличит численность следственно-оперативных групп.

Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

Кроме того, Венедиктова предупредила желающих помочь гражданских, что там до сих пор опасно из-за мин, поэтому ехать в эти районы не нужно.

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.

В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

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