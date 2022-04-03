Буча после ухода российских военных: на улицах лежат убитые люди со связанными руками

Министерство обороны Украины обнародовало кадры из города Буча после освобождения. На видео запечатлены безоружные жертвы российских военных в городе под Киевом.



«Новая Сребреница. Украинский город Буча несколько недель находился в руках российских животных. Местных гражданских лиц казнили произвольно, некоторые со связанными за спиной руками, их тела были разбросаны по улицам города», — сообщили в министерстве.



Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Мэр Бучи Анатолий Федору сообщил, что в городе с момента освобождения украинской армией «найдены уже 280 убитых человек в братских могилах».



Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область от российских оккупантов.