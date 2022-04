Буча после ухода российских военных: на улицах лежат убитые люди со связанными руками

Министерство обороны Украины обнародовало кадры из города Буча после освобождения. На видео запечатлены безоружные жертвы российских военных в городе под Киевом.



«Новая Сребреница. Украинский город Буча несколько недель находился в руках российских животных. Местных гражданских лиц казнили произвольно, некоторые со связанными за спиной руками, их тела были разбросаны по улицам города», — сообщили в министерстве.



Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.