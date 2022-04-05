В Рубежном войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой. Есть опасность для жителей

Последствия попадания в цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Фото: Луганская ОВА

В Рубежном Луганской области снаряд российских войск попал в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении — закройте двери и окна!» — отметил он.



Гайдай напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, попадании на кожу и слизистые. Он просит надеть маски для лица, смоченные в растворе.



Как азотная кислова действует на человека



Пар от испарения кислоты вызывает раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.



Первая помощь



При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу — пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты необходимо промыть желудок большим количеством воды.