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Сегодня оккупанты убили еще пятерых жителей Донетчины — глава ОВА

06 апреля 2022, 20:58

Сегодня оккупанты убили еще пятерых жителей Донетчины — глава ОВА

Сегодня, 6 апреля, в результате российских обстрелов погибли 5 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Он отметил, что сегодня снова наибольшую активность россияне проявляли в центре и на юге области.

«Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела — 4 погибших и 4 раненых. Дважды под обстрелы попала Очеретинская громада — известно об 1 погибшем человеке, повреждены не менее 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение», — написал Кириленко.

В Марьинской громаде в результате обстрела ранены 4 гражданских, повреждены 2 дома.

Также сегодня россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.

В Угледаре Донецкой области во время раздачи гуманитарной помощи российские силы из ракетной артиллерии открыли огонь по мирным жителям. Предварительно было известно о двух погибших, еще 5 получили ранения. 

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