УЗ возвращается к активной фазе эвакуации на Донбассе

«Укрзализныця» запланировала на четверг, 7 апреля, ряд эвакуационных рейсов из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой.



В частности, из Покровска на сегодня запланированы такие рейсы: в 12:30 во Львов, в 13:00 в Черновцы, в 14:30 во Львов, в 16:30 в Чоп.



Из Краматорска: в 11:00 электричка в Лозовую (с организованной пересадкой на Полтаву и Киев), в 11:00 в Ужгород, в 11:20 во Львов, в 15:30 в Хмельницкий, в 16:00 во Львов, в 17:30 во Львов, в 18:00 во Львов.



Из Славянска на сегодня запланирован эвакуационный рейс во Львов с отправкой в 18:00. Кроме того, жителям Славянска доступны все семь проходящих рейсов из Краматорска.



Из Лозовой: в 14:00 в Киев (через Полтаву), в 14:00 в Полтаву, в 16:00 в Полтаву. Кроме того, жителям Лозовой доступны проходящие рейсы в направлении Краматорска.

При этом в «Укрзализныци» предупреждают о резком росте количества желающих эвакуироваться из востока страны. В связи с этим компания напоминает о неких особенностях эвакуационных рейсов:

они бесплатны;

приоритет детям и матерям;

животных можно и нужно брать с собой, исключение для больших и/или агрессивных животных;

крупные вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места.

Кроме того, в компании напоминают, что на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов.



Участки с возможностью активности российских войск поезд проходит с выключенным светом и сниженной скоростью.