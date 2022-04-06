Верещук призывает эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской области

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призывает жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской области эвакуироваться в безопасные регионы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



«Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать, при этом и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Сейчас она еще есть», - говорит Верещук.



Вице-премьер сообщила, что все должны быть готовы к дальнейшему обострению.