Дальнейший ход войны с Россией определит битва за Донбасс — Ермак

Битва за Донбасс будет ключевой в войне с Россией и определит ее дальнейший ход. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



«Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и многих других. Армия держит Мариуполь», — отметил Ермак.



«Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс», — подчеркнул он.

Власти Украины призывают жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской области срочно эвакуироваться в безопасные регионы из-за угрозы российского наступления.