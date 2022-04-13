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Миссия ОБСЕ зафиксировала военные преступления России в Украине

13 апреля 2022, 17:58

Миссия ОБСЕ зафиксировала военные преступления России в Украине

Миссия ОБСЕ зафиксировала свидетельства военных преступлений России в Украине, в том числе в Мариуполе. Предварительный отчет миссии, собранной большинством стран ОБСЕ вопреки возражениям России, опубликован сегодня, 13 апреля, передает BBC News.

В отчете говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

«Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности», — сказано в документе.

Миссия отметила нарушения как с украинской, так и с российской стороны. «Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу», — подчеркивается в документе.

В частности, ОБСЕ изучила два резонансных факта — бомбежки театра и роддома в Мариуполе.

«Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было. Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление», — говорится в отчете.

Также военным преступлением России миссия признала бомбежку здания драмтеатра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев, и возле которого огромными буквами на земле с обоих торцов здания были выложены надписи «ДЕТИ».

«Россия утверждает, что он был взорван украинским полком “Азов”. Миссия не нашла никаких указаний на это. Данный инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление», — констатировали в миссии ОБСЕ.

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