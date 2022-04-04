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ЕС направит в Украину следственные группы для документирования преступлений россиян

04 апреля 2022, 16:48

ЕС направит в Украину следственные группы для документирования преступлений россиян

Евросоюз готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений. Об этом сообщила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Я поговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским о зверских убийствах мирных жителей в Буче и других местах в Украине. ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений по согласованию с генеральным прокурором Украины. Европол и Евроюст поддержат», - написала она в Twitter.

Согласно заявлению на сайте Еврокомиссии, ЕС создал совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

«Необходим глобальный ответ. Между Евроюстом и Международным уголовным судом ведутся переговоры об объединении усилий и о том, чтобы Суд стал частью Совместной следственной группы», - говорится в заявлении.

Президентка Еврокомиссии также сообщила, что поручила комиссару ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу связаться с генпрокурором Украины.

Комиссия предоставит всю необходимую техническую и финансовую поддержку всем расследованиям под руководством ЕС.

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.

В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

C территории Киевской области, освобожденной от российских войск, уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Россия отрицает причастность своих военных к массовым убийствам в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров назвал опубликованные свидетельства инсценировкой.

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