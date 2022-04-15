95% всех зданий в Мариуполе разрушено, заявил Зеленский

В Мариуполе разрушено 95% всех зданий в результате российского вторжения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью российской службе BBC.



«95% всех зданий, 95% разрушено в Мариуполе! Это один из самых больших городов не только в Украине, но и в Европе. 500 тысяч жителей»,— сказал он.



Зеленский подчеркнул, что никто точно не знает, сколько из жителей Мариуполя убито, как и и то сколько людей осталось. Вместе с тем он напомнил, что согласно оценке главы Донецкой области, в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.



Также президент заявил, что российские войска привезли с собой крематории и сжигают тела убитых мирных жителей, чтобы уничтожить доказательства и скрыть свои преступления.



Он напомнил, что украинская сторона вывезла «очень много людей, но также очень много людей попало на оккупированные территории и потом уже в Российскую Федерацию».



«У нас есть информация, что речь идет о десятках тысяч людей. И также у нас есть информация, что среди этих десятков тысяч людей, они все куда-то исчезли. Мы знаем, что им меняли документы, некоторым давали российские паспорта. Их завозят в российскую глубинку. Кто-то попадает в лагеря, кто-то — в другие места», — сказал Зеленский и добавил, что о судьбе этих людей ничего неизвестно.



Президент добавил, что может понять людей, которые оказались в РФ.



«И им сказали: возьмите российский паспорт. И вы получите еду. И я могу понять, почему так делали. Там были матери с детьми. И это негуманно. И таких примеров множество. И они это делали нарочно. Это их политика», — сказал Зеленский.



Он добавил: «Поэтому мы и говорим, что это не война, это геноцид. Вот поэтому мы так и говорим».