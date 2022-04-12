В Мариуполе погибли до 22 тысяч человек, заявил глава ОВА

В осажденном Мариуполе из-за действий российских сил погибли до 22 тысяч человек, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе», — сказал он в комментарии СNN.



Кириленко подчеркнул, что ситуация в городе «тяжелая» и уточнить точное число жертв затруднительно.



Ранее мэр Мариуполя Вадим Боченко заявил о 10 тысячах погибших в городе.



Также глава Донецкой ОВА прокомментировал вероятную химическую атаку в Мариуполе, о которой сообщил «Азов» вечером 11 апреля.



«Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, три человека почувствовали себя плохо», — сказал он.



Кириленко уточнил, что сообщения с места происшествия были предварительными, поэтому он не может «на 100% подтвердить или прокомментировать их», но сказал, что может подтвердить, что инцидент имел место.