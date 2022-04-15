У Байдена отреагировали на угрозы Москвы: Ничто нас не убедит отказаться от поддержки Украины

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «ничто не отговорит» администрацию президента США Джо Байдена от продолжения поддержки Украины. Так он прокомментировал российскую ноту, направленную Госдепартаменту на этой неделе, с предупреждением о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения отправок оружия Украине.



«Русские сказали кое-что в частном порядке, кое-что публично; ничто не отговорит нас от стратегии, которую мы начали», — сказал Прайс в интервью CNN.



При этом Прайс сказал, что он «не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку».



Он добавил: «Если Кремль утверждает, что США и наши партнеры по всему миру предоставляют нашим украинским партнерам помощь в области безопасности на миллиарды долларов, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту самую помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виновны».