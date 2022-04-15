Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек

Российские захватчики обстреляли Николаев кассетными снарядами. В результате обстрела есть жертвы из числа мирных жителей. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По информации главы ОВА, днем в пятницу оккупанты обстреляли отделение «Новой почты» в Николаеве.



В результате обстрела были убиты пять гражданских человек, еще 15 — ранены.



«Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался. Еще раз повторяю, не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно», — подчеркнул Виталий Ким.