Войска РФ сегодня обстреляли центр Харькова: Есть погибшие и раненые

Пять мирных жителей погибли, по меньшей мере 13 получили ранения в результате обстрела центра Харькова войсками России сегодня днем. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.



По данным следствия, около 13:25 российские военнослужащие обстреляли Киевский и Шевченковский районы города.



Повреждены жилые дома, институты и объекты инфраструктуры.



Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Войска РФ регулярно обстреливают жилые районы Харькова в последние дни.



В частности, 16 апреля двое мирных жителей погибли, еще 18 ранены в результате обстрела Слободского и Основянского района Харькова.



Днем ранее, 15 апреля, войска России обстреляли Индустриальный район Харькова из реактивных системам залпового огня «Ураган». Погибли 10 человек, 35 ранены.