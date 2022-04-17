Зеленский отверг сдачу Донбасса в обмен на прекращение войны с РФ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не желает отказываться от своих территорий на востоке страны, чтобы положить конец войне с Россией. Об этом он сказал в интервью CNN, передает «Интерфакс-Украина».



Глава государства заверил, что за Донбасс армия будет сражаться и это сражение определит дальнейшую судьбу войны.



По словам Зеленского, Россия может попытаться снова атаковать Киев, если она сможет захватить Донбасс.



«Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны», — сказал президент.



Зеленский также заявил, что не верит миру. «Я не верю миру. Мы не верим словам. После эскалация России мы не верим нашим соседям», — подчеркнул он.



«Единственное, во что мы верим — в самих себя, в наших людей, в наши Вооруженные силы. Мы также верим, что страны поддержат нас не только на словах, но и на деле», — добавил глава государства.



Говоря о переговорах с Россией, украинский лидер сказал, что «если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума».



По его словам, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет, но пока шансы на переговоры только падают, считает президент.



«Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — сказал Зеленский.