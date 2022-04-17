Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский отверг сдачу Донбасса в обмен на прекращение войны с РФ

17 апреля 2022, 19:00

Зеленский отверг сдачу Донбасса в обмен на прекращение войны с РФ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не желает отказываться от своих территорий на востоке страны, чтобы положить конец войне с Россией. Об этом он сказал в интервью CNN, передает «Интерфакс-Украина».

Глава государства заверил, что за Донбасс армия будет сражаться и это сражение определит дальнейшую судьбу войны.

По словам Зеленского, Россия может попытаться снова атаковать Киев, если она сможет захватить Донбасс.

«Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны», — сказал президент.

Зеленский также заявил, что не верит миру. «Я не верю миру. Мы не верим словам. После эскалация России мы не верим нашим соседям», — подчеркнул он.

«Единственное, во что мы верим — в самих себя, в наших людей, в наши Вооруженные силы. Мы также верим, что страны поддержат нас не только на словах, но и на деле», — добавил глава государства.

Говоря о переговорах с Россией, украинский лидер сказал, что «если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума».

По его словам, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет, но пока шансы на переговоры только падают, считает президент.

«Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — сказал Зеленский.

Читайте также:

Уничтожение защитников Мариуполя поставит крест на переговорах с РФ — Зеленский

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война Россия-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:56
Боевик Безлер опубликовал фото из Бердянска
10:24
«ДНР» заявила о 79 погибших и 323 раненых жителях за время эскалации на Донбассе
09:41
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
16:52
Оккупанты репрессируют командиров, которые провалили задачи РФ в Украине
15:59
Россияне в ОРДЛО мобилизуют в ряды боевиков несовершеннолетних — Денисова
13:24
Закроют на въезд и выезд: Оккупанты хотят провести в Мариуполе 100%-ю фильтрацию мужчин
00:17
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
18:13
«ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников ОБСЕ
09:28
Россияне начали эксгумацию тел убитых мариупольцев
00:43
Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
все новости
21:56
Боевик Безлер опубликовал фото из Бердянска
20:38
Зеленский: Хочу, чтобы Макрон понял — это не война, а геноцид
20:05
Кулеба заявил о «веских причинах» жаловаться на деятельность Красного Креста в Украине
19:12
Силы РФ обстреляли храм в Северодонецке в Вербное воскресенье
19:00
Зеленский отверг сдачу Донбасса в обмен на прекращение войны с РФ
18:24
Войска РФ сегодня обстреляли центр Харькова: Есть погибшие и раненые
16:17
Обстрел Золотого: минимум 2 человека погибли
15:45
Российские войска пока не идут в наступление на Донбассе – их сдерживают ВСУ
14:09
С конца февраля кладбище Северодонецка выросло на 400 могил
13:57
«Кадыровцы» сняли очередной провальный ролик из Мариуполя – Андрющенко
13:00
Евросоюз выделил еще 50 миллионов евро помощи для Украины
12:28
Планы России в Украине не изменились – британская разведка
12:06
Сегодня эвакуации из захваченных городов Украины не будет
11:30
В Луганской области назначили эвакуацию. Откуда отправятся автобусы
10:52
В Киеве и области сократили время комендантского часа
все новости
ВИДЕО
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
17 апреля, 09:41
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
16 апреля, 00:17
Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 10 человек, 35 ранены
15 апреля, 21:57

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция