Два человека погибли в результате сегодняшнего обстрела Харькова

В результате российского обстрела 18 апреля Основанского района Харькова погибли два человека. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
По данным следствия, около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основанский район города.
«Снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина», — сообщили в ведомстве.
Также повреждено несколько жилых домов.
По факту обстрела начато уголовное производсьтво по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).