Два человека погибли в результате сегодняшнего обстрела Харькова

В результате российского обстрела 18 апреля Основанского района Харькова погибли два человека. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.



По данным следствия, около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основанский район города.



«Снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина», — сообщили в ведомстве.



Также повреждено несколько жилых домов.



По факту обстрела начато уголовное производсьтво по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).