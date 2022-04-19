Силы РФ штурмуют «Азовсталь», Пушилин «не подтверждает» большого количества гражданских на заводе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что у них нет подтверждений того, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе находится большое количество мирных жителей.



«Информация проверяется, поэтому они развернули пиар-кампанию, чтобы побудить на всевозможные коридоры [для эвакуации]. Хотя, на днях им предлагалось сдаться. Поэтому они будут придумывать. Конечно, мы все перепроверяем относительно гражданских, но пока та информация, которая появилась в сети относительного большого количестве детей и взрослых — она не подтвердилась», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live».



На этом фоне войска РФ и сепаратисты продолжают попытки штурма завода с применением авиации и артиллерии.



«Активная фаза [штурма "Азовстали"] началась не сейчас. Мы и до этого видели, что наши подразделения при поддержке РФ, в том числе авиации, прилагали все усилия», — сказал Пушилин.



По его словам, задача стоит завершить взятие объекта «в ближайшие дни».



По данным украинской стороны, в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не только украинские военные, но и не менее 1000 мирных жителей — в основном женщины и дети. Власти Украины и военные командиры требуют от РФ открыть гумкоридор для эвакуации жителей Мариуполя и раненых солдат с «Азовстали», а мировое сообщество — повлиять на Москву.