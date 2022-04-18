Украина требует от России открыть гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь»

Украина требует от руководства России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц.



«В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц», – завявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Она также сообщила, что Украина требует срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц.



«Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления», – подчеркнула вице-премьер-министр.

Как сообщалось, в понедельник, 18 апреля, гуманитарные коридоры в Украине не были открыты.