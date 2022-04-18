Командир морпехов просит организовать эвакуацию женщин и детей из Мариуполя

Командир 36-й бригады Сергей Волына обратился к миру с просьбой помочь организовать эвакуацию женщин и детей из бункеров «Азовстали». Обращение обнародовано на странице в Facebook.



Он напомнил, что Мариуполь находится в осаде уже 50 дней.



«Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе младенцы. Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились. Мы молим мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших», - говорится в общении.



Обещания России о «зеленом коридоре» для военных - это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя, пишет Волына.



Для деблокады Мариуполя нужно тяжелое вооружение.



«В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Тяжелое вооружение для защитников Мариуполя спасет украинских военных», - говорится в обращении командира морпехов.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук потребовала от руководства России срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц.