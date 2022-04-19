«Сказали, сравнять все с землей». СБУ обнародовала разговоров ростовского командира

Российская армия собирается сравнять с землей комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. Об этом стало известно из нового перехвата разговоров оккупантов, обнародованного СБУ.



На записи ростовский командир взвода, который находится в 4 километрах от здания, в беседе с женой говорит о готовящейся атаке и применяемом оружии.



«Ждем здесь "сюрпризы" от России... трехтонные с неба... Сказали, сравнять все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», - рассказывает он.



На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...».

По данным украинской стороны, в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не только украинские военные, но и не менее 1000 мирных жителей — в основном женщины и дети. Власти Украины и военные командиры требуют от РФ открыть гумкоридор для эвакуации жителей Мариуполя и раненых солдат с «Азовстали», а мировое сообщество — повлиять на Москву.