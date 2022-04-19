Ракетные удары по Краматорску: Один человек погиб и трое ранены

В результате обстрела российской армией Краматорска один человек погиб и трое получили ранения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сегодня были ракетные удары по городу Краматорск: били по инфраструктуре и по определенным объектам. В результате ударов один человек погиб, а три получили ранения, сейчас медики борются за их жизни», – сказал он.

8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации. В результате погибли 57 человек, 109 человек ранены.