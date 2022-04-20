В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник

В Бердянске Запорожской области заместителем главы оккупационной администрации поставили Самойленко Никиту Ивановича, который ранее работал дворником в КП «БердянскЭкоТранс». Об этом сообщили в Запорожская ОВА.



Отмечается, что сразу после вторжения добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними.



Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры.



«Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры», - рассказали в ОВА.