«ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и агломерации

Группировка «ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и близлежащих городов на севере Донецкой области, которые российские силы хотят захватить.



Об этом сообщил сепаратистский «мэр» Горловки Иван Приходько в эфире российского канала «Соловьев.Live».



«Из Мариуполя было много беженцев, а к нам сейчас пойдет вся вот эта агломерация: Краматорск, Константиновка, Дружковка, Часов Яр, Артемовск (Бахмут — Ред.). <...> Нам нужно будет их встречать, размещать, проводить фильтрацию», — сказал Приходько.



Он добавил, что сейчас готовятся пункты временного размещения людей.

С марта российские оккупационные силы проводят так называемую фильтрацию относительно жителей Мариуполя, которые эвакуируются из города. Людей проверяют на факт принадлежности к украинским силовым ведомствам, проукраинским движениям и т.д. По словам сведителей, некоторых мужчин по итогам проверки убивали прямо на блокпосту. Многих людей насильно вывозят в фильтрационные лагеря «ДНР». Тех, кто прошел проверку, могут отправить в Россию.