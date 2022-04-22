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«ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и агломерации

22 апреля 2022, 13:10

«ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и агломерации

Группировка «ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и близлежащих городов на севере Донецкой области, которые российские силы хотят захватить.

Об этом сообщил сепаратистский «мэр» Горловки Иван Приходько в эфире российского канала «Соловьев.Live».

«Из Мариуполя было много беженцев, а к нам сейчас пойдет вся вот эта агломерация: Краматорск, Константиновка, Дружковка, Часов Яр, Артемовск (Бахмут — Ред.). <...> Нам нужно будет их встречать, размещать, проводить фильтрацию», — сказал Приходько.

Он добавил, что сейчас готовятся пункты временного размещения людей.

С марта российские оккупационные силы проводят так называемую фильтрацию относительно жителей Мариуполя, которые эвакуируются из города. Людей проверяют на факт принадлежности к украинским силовым ведомствам, проукраинским движениям и т.д. По словам сведителей, некоторых мужчин по итогам проверки убивали прямо на блокпосту. Многих людей насильно вывозят в фильтрационные лагеря «ДНР». Тех, кто прошел проверку, могут отправить в Россию.

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