Отбирают документы и отправляют в фильтрационные лагеря: Как Россия насильно депортирует мариупольцев

Выезд из Мариуполя, который контролируют российские силы. Фото: «ДАН»

Выбраться из заблокированного Мариуполя и попасть в Украину удается не всем. Некоторых насильно вывозят в фильтрационные лагеря группировки «ДНР». Тех, кто прошел проверку, отправляют в Россию. О тех, кто оказался «врагами», ничего неизвестно. По разным данным, уже депортировали тысячи мариупольцев.



«Они буквально в концлагере»



«Знакомые выбрались из Мариуполя. Их под дулом автоматов вывезли куда-то в Россию. Никто не знал, что с ними, больше двух недель. Как-то нашли возможность связаться с Украиной. Они буквально в концлагере. Их просто вывезли из укрытия и посадили в автобусы, иначе — расстрел. Без вещей, телефонов, денег и документов. Их заставляют работать в каких-то деревнях. Кто не хочет работать, того тихо убирают», — пишет пользователь «Підмогильна» в твиттере.



«Нашего соседа с левого берега после фильтрации в Новоазовске вывезли в Пензу. Посадили в вагон и никто его ничего не спрашивал. Депортация», — рассказал «Новостям Донбасса» мариуполец-переселенец.



«У меня родственники на левом были уже насильственно вывезены в Россию через Таганрог», «Вчера ночью тетя оттуда писала, что будут везти в Таганрог. За день до этого говорила, что в Карелии должны работать. Я не знаю, где она взяла телефон, но отписывается по ночам», «Моих мариупольцев тоже вывезли в Россию. Папа сказал, не звонить. Теперь понятно, почему, у них там «лагеря», — пишут в соцсетях.



Подобных историй с каждым днем все больше. О новом виде терроризма со стороны РФ заявили уже в Мариупольском городском совете и министерстве иностранных дел. Подтвердила информацию о депортации уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Перед отправкой граждан Украины заставляют пройти так называемые фильтрационные лагеря, работающие в три этапа. Первое – предварительное собеседование и проверка контактов в телефоне. Второй этап – осмотр социальными работниками, медиками. Кроме того, сотрудники ФСБ РФ составляют списки «неблагонадежных» и выявляют граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Только после этого граждан Украины отправляют в экономически депрессивные районы РФ, в частности северные области и остров Сахалин. Украинцы получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет», — пишет Людмила Денисова.



На «горячей линии» Уполномоченной по правам человека «Новостям Донбасса» рассказали, что у украинцев сразу же изымают телефоны, их перевозят с места на место, чтобы максимально дезориентировать.



«Захватчики отбирают у людей паспорта и другие документы, удостоверяющие личность. По имеющейся информации, российская армия принудительно депортировала в российские фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев, чтобы использовать их в качестве заложников для политического давления на Украину», — говорится в заявлении МИД.



Из Левобережного района вывезли около 15 тысяч человек



Точная цифра насильно вывезенных украинцев неизвестна. СМИ РФ сообщают о 406 тысячах жителей Донецкой и Луганской областей. Тут, вероятнее всего, речь идет и о тех эвакуированных, которые выехали с Донбасса еще до начала полномасштабного вторжения, в середине февраля. Что же до нынешней войны, то в России ожидают около ста тысяч беженцев.



«Всего Россия примет 95 909 беженцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 12 марта.



Украинский МИД заявляет о 6 тысячах насильно вывезенных в РФ, а мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорит уже о 20-30 тысячах. По его словам, сейчас формируется база депортированных.



«Сейчас они публикуют некоторые списки, но им верить нельзя. По нашим оценкам, это от 20 до 30 тысяч горожан. Трудно сказать, зачем они это делают. Но, например, вчера мне позвонил по телефону сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его забрали. Пока он оказался в оккупированном Новоазовске. Люди еще очень напуганы и боятся говорить. У моего товарища родители позвонили по телефону, но говорят шепотом», — рассказал Бойченко в интервью УНИАН.



Выезд из Мариуполя, который контролируют российские силы. Фото: «ДАН»

Чтобы узнать точное количество депортированных и обеспечить им возможность вернуться в Украину, власти обратились в Международный комитет Красного креста.



«Мы официально обратились к президенту этой организации Питеру Мауэру с требованием получить от РФ списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы ими из Мариуполя и обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину», — говорит вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Мариупольцев вывозят в Крым, Донбасс и в Россию



Фильтрационные лагеря, по разной информации, оборудованы в Докучаевске, Новоазовске, Безыменном.



«На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми «работают» сотрудники ФСБ РФ», — отмечает Главное управление разведки Минобороны.



Эту информацию практически сразу прокомментировал «глава ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». Конечно же, он все отрицает. По словам Пушилина, люди сами выбирают, куда хотят поехать. И для пропагандистских СМИ выбор очевиден — подальше от «нацистов, которые стреляют в спину», как пишет «Комсомольская правда».



«Жуткая циничная ложь, о том, что беженцы из Мариуполя отправляются в фильтрационные лагеря в Таганроге. Этим негодяям из Киева, которые довели ситуации до такого состояния, посмотреть бы этим людям, этим детям в глаза. Людям нужна экстренная помощь. И они сами выбирают, куда им дальше ехать», — говорит Пушилин, умалчивая, что мариупольцы бегут из родного города, потому что его уничтожают российские войска и войска «ДНР».







В телеграм-канале «Докучаевск Online» опубликовали подборку видео с выехавшими из Мариуполя. Те, кто выбрался из заблокированного города, в шоке. Они плачут и даже не понимают, где находятся.



«Мы сейчас в Виноградном, потом выдвигаемся на Безыменное», — рассказывает мариупольчанка по телефону родственникам, при этом маршрут ей практически надиктовывает военный «ДНР».



Некоторые на вопрос «куда хотите» отвечают «куда-нибудь». Им говорят, что нужно показать документы и пройти верификацию. По словам волонтерки от «ДНР», в Виноградном находятся примерно 2 тысячи мариупольцев, которых потом отправляют в Безыменное.



О том, что в Виноградном проходит процедура фильтрации, рассказала в эфире «Настоящего времени» пресс-секретарь Донецкой областной военной админитсрации Татьяна Игнатченко.



«Речь идет о поселках Старый Крым и Виноградное. Я слышала информацию о 120 людях. По моей информации, их отправляют в район Новоазовска. Собирают людей в фильтрационный лагерь и фактически устраивают фильтрацию. Смотрят телефоны, аккаунты, смс, контакты, проводят допросы. Сортируют и говорят, что дальше отправляют в Новоазовск или Безыменное», — говорит она.



По данным советника городского главы Мариуполя Петра Андрущенко, в лагерях людей делят на несколько категорий. Пожилых в основном оставляют на оккупированных территориях Донецкой области.



«На выбор пока есть информация о Дебальцево и Донецке. Переезд на Россию не предлагают. Предварительно считаем, что это по нежеланию кормить дополнительные нерабочие руки, оставить эту проблему на «молодой республике», — рассказал он.



Остальных после фильтрационных лагерей отправляют в депрессивные регионы России как дешевую рабочую силу. Через Таганрог в Томск, Владимир, Ярославль. Тем, у кого есть родственники в РФ, дают право поехать к ним.



«В дальнейшем вырвать из Донецкой области почти нереально. Поэтому уж лучше в Россию – там есть неофициальные пути помощи в возвращении и некоторые поняли советы, как действовать, чтобы вернуть/вернуться. Очень печальная история и сложная ситуация. Мы постоянно пытаемся пробовать разные пути возвращения, кое-что срабатывает, кое-что нет. Но мы точно не остановимся и вернем всех», — написал Андрющенко.



Он добавил, что в Седово россияне организовали концлагерь, где удерживают тех, кто не прошел фильтрацию.



В свою очередь, херсонское издание «INжир media» пишет, что мариупольцев насильно отправляют в оккупированный Джанкой. По информации СМИ, у украинцев отбирают паспорта и изолируют в местной школе. Они даже устроили там небольшой проукраинский протест. Также переселенцев планируют отправлять в Алушту, Красноперекопск и Евпаторию. Изначально российские СМИ писали, что Крым примет 5 тысяч беженцев из Украины. После ударно сообщили, что границу пересекли 11 тысяч человек.



Официальные лица уверяют, что задействуют все возможные каналы, чтобы доставать депортированных украинцев из-за границы. По словам Петра Андрющенко, уже есть подобие схемы, которая помогает вытаскивать людей. Тем не менее, пока что это лишь единичные случаи. Тысячи выехавших из заблокированного россиянами Мариуполя по-прежнему находятся в ловушке без документов и права голоса.