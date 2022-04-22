У Зеленского отреагировали на заявления РФ по оккупации юга Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российской военной пропаганды о том, что РФ намерена захватить южные территории Украины.



«Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО РФ Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов», — написал Подоляк.



Он ответил, что «все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу».



«Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан. Третье. Всю эту "армию РФ" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами», — добавил советник главы Офиса президента.

Ранее исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев называл цели второй фазы «спецоперации» — полный контроль над Донбассом и южными регионами Украины, обеспечить коридор в Крым.