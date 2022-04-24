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Авдеевский коксохим обстреляли российские силы

24 апреля 2022, 20:24

Авдеевский коксохим обстреляли российские силы

Последствия обстрела АКХЗ. Фото прокуратуры Последствия обстрела АКХЗ. Фото прокуратуры

Вооруженные силы России в воскресенье обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Под огнем оккупантов оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве — "Авдеевский коксохимический завод". Полная информация о поврежденной инфраструктуре устанавливается», — отмечается в сообщении.


В прокуратуре напомнили, что сегодня при обстреле оккупационными войсками села Красногоровка Покровского района погибли две девочки 5 и 14 лет, которые прятались от войны в частном доме.

Кроме того, 23 апреля военнослужащие армии РФ совершили очередные атаки — в селе Заречное и селе Ямполь Лиманского района погибли двое мужчин, а в селе Коровий Яр в результате попадания российской артиллерии погибли две женщины. Также был совершен обстрел села Ильинка Покровского района — мужчина с переломами и осколочными ранениями доставлен в больницу.

В прокуратуре отметили, что осуществляется расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).

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