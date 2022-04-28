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В поселке на Донетчине обстрелом повреждены 27 домов

28 апреля 2022, 11:31

В поселке на Донетчине обстрелом повреждены 27 домов

Фото: Facebook / Павел Кириленко Фото: Facebook / Павел Кириленко

В поселке Ласточкино Очеретинской громады Донецкой области в результате обстрелов росийской армией повреждены 27 домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что три из этих домов подверглись прямому попаданию снарядов.

«Постоянно продолжаем эвакуацию жителей и поддерживаем условия для жизни тех, кто до сих пор остается на месте. Поддерживаем людей гуманитарной помощью, по возможности восстанавливаем поврежденные россиянами электросети, газопроводы и водопроводы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, вчера россияне обстреляли гимназию в Доброполье и профессионально-горный лицей в Белозерском.

С начала широкомасштабного вторжения в Донецкой области, с учетом Мариуполя и Волновахи, повреждено, по меньшей мере, 300 образовательных учреждений: 143 школы, 127 детсадов, 16 заведений профессионально-технического образования и 14 заведений высшего образования.

Кириленко призвал жителей покинуть линию фронта и Донецкую область в целом.

Фото: Facebook / Павел Кириленко

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