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С «Азовстали» эвакуировали 20 мирных жителей, сообщил «Азов»

30 апреля 2022, 21:19

С «Азовстали» эвакуировали 20 мирных жителей, сообщил «Азов»

Украинские военные достали из-под завалов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

«Целую ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая повлекла за собой новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 6:00, начался лишь в 11:00, и да, это правда, по состоянию на сейчас обе стороны придерживаются режима тишины», — рассказал он в видеоробращении.

Паламар отметил, что с 6:00 украинские военные ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18:25.

«По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье», — отметил замкомандира «Азова».

Он добавил, что на данный момент проводится специальная спасательная операция силами полка «Азов», где из-под завалов тросами достают гражданских людей. «Мы надеемся, что процесс будет продолжен. И нам удастся эвакуировать всех гражданских», — подчеркнул Паламар.

При этом он указал, что до сих пор не решен вопрос эвакуации раненых военнослужащих.

«Это люди, нуждающиеся в необходимой медицинской помощи, но нам не известно, почему их не забирают и совсем не идет речь об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Подчеркиваю, что мы просим прогарантировать выезд не только гражданских, но и раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь», — подчеркнул Паламар.

Ранее о готовящейся сегодня эвакуации из Мариуполя сообщали как украинская, так и российская стороны.

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