Под Белгородом взрыв, до этого в аэропорту видели «важные борты» и начальника Генштаба РФ

В воскресенье, 1 мая, под Белгородом (Российская Федерация) произошел взрыв и пожар. Незадолго до этого в аэропорт Белгорода прилетели сразу три Ту-154 российского Минобороны и был замечен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

В четверг стало известно, что Герасимов прибыл в Изюм на Харьковщине, за 200 км от Белгорода, чтобы лично командовать наступлением на Донбассе. В субботу в районе его штаба произошел взрыв, появлялась информация, что Герасимов возможно ранен.



«Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2-й армии оккупантов. В том самом месте, где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск. Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава», — сообщил в воскресенье советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.



«Охранявший начгенштаба РФ Герасимова под Изюмом спецназовец армии РФ скончался несколько часов назад. Он был ранен после удара ВСУ по командному штабу. Также попытка вывезти Герасимова из Изюма, которая предпринимается сейчас, может быть связана с его ранением, ждем больше информации от наших друзей из Главного управления разведки», — написал экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.



На фоне этих событий основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил в Тwitter, что в аэропорт Белгорода прилетели два Ту-154 Минобороны РФ (бортовые номера RF-85042 и RA-85426) и один Ту-154 Росгвардии (RF-85136).



Борты RF-85042 и RF-85136 прилетели в субботу, пустой RA-85426 — в воскресенье, утверждает Левиев со ссылкой на очевидца в аэропорту. Согласно сервису Flightradar24, борт RF-85136 вылетел из Шереметьево в субботу в 16:40 и перестал отображаться в сервисе в 17:22 при подлете к Курской области. Данных по полетам RF-85042 и RA-85426 в сервисе нет.



«Около 13:00 в воскресенье на аэродром прилетели два Ми-8 и три Ка-52. На перроне встречал какой-то очень важный военный чин, которого по кругу охраняли автоматчики. Сзади него — черные микроавтобусы Мерседесы, Крузаки (Land Cruiser, – Ред.). Встречавший на перроне, которого по кругу охраняли автоматчики — генерал-полковник (три звезды в ряд на полевой форме)», — пишет Левиев.



Он отмечает, что три Ка-52 охраняли аэродром в воздухе, а оба Ми-8 приземлились, из них, как пишет Левиев, «высыпала толпа». Они поднялись в один из Ту-154 (бортовой номер RA-85426) по двум трапам и быстро улетели.



«Источник подтверждает, что прилетал именно Герасимов. Но на борт он зашел сам, живой, здоровый», — добавил основатель CIТ.