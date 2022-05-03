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На «Азовстали» остаются более 40 тяжелораненых украинских военных — Верещук

03 мая 2022, 20:31

На «Азовстали» остаются более 40 тяжелораненых украинских военных — Верещук

В Мариуполе на территории меткомбината «Азовсталь» остаются более 40 тяжелораненых украинских военных. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

«Там сейчас более 40 тяжелораненых, лежачих, и они нуждаются в спасении. Украинская власть обратилась к России и требует найти решение и выдать нам тех людей, которые не являются комбатантами и по Женевским конвенциям должны быть переданы Украине, потому что они тяжелоранены и нуждаются в такой помощи» , — сказала она.

Верещук отметила, что эвакуация военных относится больше к юрисдикции и ответственности военного командования, поскольку Минреинтеграции занимается гуманитарными вопросами.

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