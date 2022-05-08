«Азов» не может подтвердить, что с «Азовстали» эвакуировали всех гражданских

Заместитель командира полка «Азова» Святослав «Калина» Паламар не может подтвердить информацию, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех мирных жителей.



«Всех ли эвакуировали с территории завода "Азовсталь", мы этого твердо сказать не можем. Потому что ни одна международная организация, государственная структура или политики наши украинские не приехали на территорию "Азовстали". Нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы», — сказал Паламар во время пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире с «Азовстали».



Он напомнил, что во время недавней попытки эвакуации мирных жителей погибли трое украинских военных, а шестеро пострадали.



Заявления представителей украинской власти об «успешности» операции по эвакуации мирных жителей с завода он назвал цинизмом.



«Я хочу сказать, что на территории завода есть множество погибших как гражданских, так и военных. В Мариуполе есть десятки тысяч граждан, которые погибли в результате агрессии войск РФ и их наемников», — подчеркнул Паламар.



Также его возмутило заявление о том, что «Азов» затягивал эвакуацию людей с завода, которое по словам Паламаря, прозвучало во время переговоров с представителями власти. «Наши дела, которыми мы занимаемся, — это защита народа Украины. Очень жаль, что у некоторых политиков нет такта», — подчеркнул «Калина».



Ранее об эвакуации всех гражданских с «Азовстали» заявил президент Владимир Зеленский. Также он заявил, что власти совместно с международными организациями готовят эвакуацию раненых военных и медиков с территории завода.