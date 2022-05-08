В Луганской области около миллиона человек остались без водоснабжения

Около одного миллиона человек в Луганской области остались без водоснабжения из-за действий российских войск. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в результате обстрелов российской армии пострадали мощности Попаснянского водоканала.



Из-за этого на неопределенный срок полностью прекращено водоснабжение в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Малорязанцевое, Лисичанское. В этих населенных пунктах проживают около 1 миллиона человек.



Гайдай отметил, что возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий.



Кроме этого обесточены Северодонецк и Лисичанск.