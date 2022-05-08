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Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате очередного российского удара

08 мая 2022, 13:03

Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате очередного российского удара

В Луганской области в результате обстрелов российских военных оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 киловольт, Лисичанск и Северодонецк обесточены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет сообщено отдельно. Однако снова разрушение объектов критической инфраструктуры — оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке», — рассказал он.

Глава области подчеркнул, что как только позводит ситуация, аварийные бригады отправятся на обследование.

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