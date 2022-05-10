Северодонецк остался без газа из-за обстрелов

Северодонецк полностью остался без газоснабжения из-за того, что российские войска перебили магистральный газопровод. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Сегодня днем российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку. Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим — это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован», — рассказал он.



Гайдай добавил, что для предотвращения «более серьезной аварии» газораспределительные станции перекрыты, петому газа в городе нет.

Ранее в Луганской области около одного миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения остались без водоснабжения из-за боевых действий.