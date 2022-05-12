Братские могилы под Мариуполем продолжают разрастаться — «Схемы»

Под Мариуполем продолжает увеличиваться площадь массовых захоронений. Это показывают свежие спутниковые снимки, сообщают «Схемы».



«Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке от 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину — по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля, ранее опубликованным "Схемами". Также увеличилось количество траншей», — отмечают журналисты-расследователи.

По их словам, также увеличилось место массового захоронения и на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.