Под Мариуполем журналисты обнаружили уже третье массовое захоронение

Вблизи Мариуполя журналисты обнаружили уже третье массовое захоронение. Как сообщает проект «Схемы», благодаря спутниковым снимкам можно увидеть выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного поселка Старый Крым. Он расположен в 5 километрах от города. Длина траншей достигает более 200 метров.



Первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован российскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.

На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.

На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

В комментарии «Схемам» мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.



«Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать», – рассказал Вадим Бойченко.



Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта. Расстояние до Мариуполя – 5 километров.



Ранее «Схемы» сообщали, что спутник зафиксировал два места массового захоронения вблизи Мариуполя: в Мангуше к западу от города и в селе Виноградное – к востоку.



Мариуполь был оцеплен русскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля.